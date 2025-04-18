وزير الخارجية الأمريكي: وضع نهاية للحرب المأساوية في أوكرانيا ليس مستحيلًا

قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن الحرب على أوكرانيا مأساوية ونبذل جهودا لإنهائها، مؤكدا: “وضع نهاية للحرب المأساوية في أوكرانيا ليس مستحيلا”.

الحرب أم السلام

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه على روسيا أن تقرر موقفها إذا كانت حقا تريد الحرب مع أوكرانيا أم السلام، متابعا: “ما نعمل عليه الآن هو محاولة لإنهاء الحرب على أوكرانيا خلال أيام”.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن المحادثات في باريس بشأن أوكرانيا كانت إيجابية، وأن قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ستكون جزءا من أي اتفاق.