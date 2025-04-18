مجزرة الفجر في بني سهيلا.. 10 شهداء جدد بينهم أطفال ونساء

في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، استشهد فجر اليوم الجمعة عشرة مواطنين، بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون، جراء قصف عنيف استهدف منازل سكنية في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية ومحلية بأن الشهداء نُقلوا إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس، إثر استهداف منزل يعود لعائلة بركة، إلى جانب منزل مجاور في نفس المنطقة. القصف العنيف أدى إلى تدمير المنازل بالكامل، ودفن سكانها تحت الركام، في مشهد يتكرر يوميًا وسط غياب أي ملامح لوقف التصعيد.

بالتزامن مع مجزرة بني سهيلا، واصلت قوات الاحتلال عمليات التدمير شرق مدينة غزة، حيث نسفت مباني سكنية بالكامل، في إطار ما يبدو أنه تصعيد ممنهج لتفريغ المناطق من سكانها.

حصيلة ثقيلة ومتزايدة

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 إلى 51,065 شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى 116,505 إصابة، في ظل استمرار عمليات القصف الجوي والبري والبحري على مختلف مناطق القطاع.

تحليل في سياق التصعيد

هذا التصعيد الأخير، الذي يستهدف مناطق مدنية مكتظة بالسكان مثل بني سهيلا، يُظهر توجهًا إسرائيليًا لا يفرّق بين هدف عسكري ومدني، ما يعكس سياسة "العقاب الجماعي" التي أدانتها منظمات دولية مرارًا. ويأتي ذلك في وقتٍ تتضاءل فيه فرص الوصول إلى تهدئة أو حلول سياسية، وسط انهيار المحادثات وغياب أي ضغط دولي فاعل لإيقاف العدوان.

كما أن استهداف الأطفال والنساء في منازلهم، في ساعة متأخرة من الليل، يبرز الطبيعة العشوائية أو المتعمدة لبعض العمليات العسكرية، الأمر الذي قد يرقى إلى جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي.