مقتل أوكراني وإصابة 54 آخرين بهجوم صاروخي روسي على خاركيف

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن هجومًا صاروخيًا روسيًا استهدف مدينة خاركيف شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخص أوكراني وإصابة 54 آخرين، الهجوم الذي وقع مساء أمس كان جزءًا من التصعيد العسكري الروسي في المنطقة، وقد تركز على أهداف مدنية وعسكرية داخل المدينة.

تدمير 56 مسيرة أوكرانية

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن قواتها الجوية تمكنت من تدمير 56 مسيرة أوكرانية خلال الليل، كانت تحلق في أجواء شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار جنوب روسيا، وأكدت الوزارة أن الهجوم تم بنجاح، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تشكل جزءًا من العمليات العسكرية المستمرة في المناطق الحدودية.

وتشهد الجبهة الشرقية في أوكرانيا تصعيدًا مستمرًا في الهجمات، حيث تواصل القوات الروسية استهداف المدن الأوكرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، وتعد خاركيف من أبرز المدن التي تعرضت للهجمات الروسية في الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي تواصل فيه أوكرانيا مساعيها لتأمين مناطقها المتضررة والحد من الخسائر البشرية والمادية.