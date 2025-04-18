ads
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كواليس العثور على جثة عامل طافية بترعة المريوطية

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة عامل لقي مصرعه غرقًا بترعة المريوطية بمنطقة الهرم، وذلك بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته، إذ تبين عدم وجود إصابات دالة على حدوث شبهة جنائية، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

جثة غريق بترعة المريوطية

بداية الواقعة بإخطار تلقته الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص بترعة المريوطية، بدائرة القسم.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحمادية المدنية، بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة الهرم، بفريق إنقاذ نهري ونجح الفريق في انتشال الجثة، وتبين من خلال الفحص أنها لعامل يبلغ من العمر 30 سنة، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

تم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا للتصريح بدفنه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ترعة المريوطية العثور على جثة غريق غرق