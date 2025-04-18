كواليس العثور على جثة عامل طافية بترعة المريوطية

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة عامل لقي مصرعه غرقًا بترعة المريوطية بمنطقة الهرم، وذلك بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته، إذ تبين عدم وجود إصابات دالة على حدوث شبهة جنائية، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

جثة غريق بترعة المريوطية

بداية الواقعة بإخطار تلقته الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص بترعة المريوطية، بدائرة القسم.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحمادية المدنية، بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة الهرم، بفريق إنقاذ نهري ونجح الفريق في انتشال الجثة، وتبين من خلال الفحص أنها لعامل يبلغ من العمر 30 سنة، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

تم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا للتصريح بدفنه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.