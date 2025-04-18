سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 18 أبريل 2025

الجمعة 18/أبريل/2025 - 09:53 ص

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الجمعة الموافق 18 أبريل 2025، وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استجابة واضحة للتغيرات المستمرة في سوق الصرف.

سعر صرف الدولار الأمريكي

أما عن أقل سعر تم تسجيله للدولار اليوم، فقد بلغ 51.01 جنيه للشراء و51.11 جنيه للبيع، وكان ذلك في بنك التنمية الصناعية، بينما اقتربت عدة بنوك أخرى من هذا المستوى، إذ سجل الدولار فيها 51.03 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع، وشملت هذه البنوك عددًا من المؤسسات الكبرى مثل بنوك أبوظبي الأول، سايب، الكويت الوطني، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، فيصل الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات، بنك مصر، البنك التجاري الدولي CIB، بنك البركة، البنك الأهلي المصري، وأبوظبي التجاري.

متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي

وبالنسبة للمتوسط السعري الذي تكرر في عدد من البنوك، فقد تراوح ما بين 51.04 جنيهًا للشراء و51.14 جنيهًا للبيع، كما هو الحال في بنوك القاهرة والمصرف العربي الدولي. فيما سجّلت بنوك مثل مصرف أبوظبي الإسلامي، العربي الأفريقي الدولي، بنك الإسكندرية، والبنك الأهلي القطري QNB سعرًا قدره 51.05 جنيهًا للشراء و51.15 جنيهًا للبيع. ووصل السعر إلى 51.06 جنيهًا للشراء و51.16 جنيهًا للبيع في بنوك نكست والعقاري المصري العربي.

وعلى صعيد أعلى سعر تم تسجيله اليوم، فقد جاء في ميد بنك الذي بلغ فيه سعر الدولار 51.10 جنيهًا للشراء و51.20 جنيهًا للبيع، متصدرًا بذلك قائمة البنوك من حيث السعر الأعلى للدولار. وجاء بعده عدد من البنوك الأخرى التي سجلت 51.07 جنيهًا للشراء و51.17 جنيهًا للبيع، مثل البنك الأهلي الكويتي، بنك التعمير والإسكان، بنك قناة السويس، وبيت التمويل الكويتي.

هذا التغير في سعر الصرف يعكس تأثر السوق المحلي بعدة عوامل دولية ومحلية، منها حركة الأموال الساخنة، وتوجهات السياسة النقدية، ومستوى الاحتياطي الأجنبي، إلى جانب تأثير الأحداث العالمية على حجم التدفقات الدولارية في البلاد.