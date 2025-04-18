أسعار الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 18 أبريل 2025

الجمعة 18/أبريل/2025 - 08:49 ص

شهدت أسعار الذهب فى الصاغة بمصر اليوم الجمعة 18 أبريل استقراراً نسبياً، وذلك وفقاً لآخر التحديثات الصادرة في تمام الساعة 12:15 صباحاً، وجاءت الأسعار بمحلات الصاغة بدون احتساب المصنعية، حيث تختلف الأخيرة من محل لآخر حسب نوع المشغولات والمصنعية المفروضة.

أسعار الذهب فى الصاغة

سجل سعر جرام الذهب من العيار الأعلى نقاءً، وهو عيار 24، نحو 5451 جنيهاً للبيع و5429 جنيهاً للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 4997 جنيهاً للبيع و4976 جنيهاً للشراء، أما العيار الأكثر شيوعاً وتداولاً في السوق المصرية، وهو عيار 21، فقد سجل نحو 4770 جنيهاً للبيع و4750 جنيهاً للشراء.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18، والذي يُفضل لدى بعض المشترين لاعتدال سعره، نحو 4089 جنيهاً للبيع و4071 جنيهاً للشراء، في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 3180 جنيهاً للبيع و3167 جنيهاً للشراء، وبلغ سعر عيار 12 نحو 2726 جنيهاً للبيع و2714 جنيهاً للشراء.

وبالنسبة للأوزان الأكبر، فقد سجلت أونصة الذهب ما يعادل 169559 جنيهاً للبيع و168848 جنيهاً للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 38160 جنيهاً للبيع و38000 جنيه للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب في الأسواق الدولية نحو 3327.60 دولار، وهو ما يعكس استمرار تأثر أسعار الذهب المحلية بالعوامل العالمية مثل أسعار الفائدة الأمريكية، وسعر صرف الدولار، وحالة الترقب التي تسيطر على الأسواق بسبب التوترات الجيوسياسية الراهنة.