شهد مساء الخميس العظيم المقدس، الموافق 17 ابريل 2025 ترأس كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين، خدمة القداس الإلهي للقديس باسيليوس الكبير في كنيسة القديس يعقوب أخي الرب.



شارك في القداس كيريوس أريستارخوس، رئيس أساقفة قسطنطي وكيريوس ثيوذوسيوس، رئيس أساقفة سبسطي وكيرويوس نكتاريوس، رئيس أساقفة أنثيدون وكيريوس فيلومينوس، رئيس أساقفة بيلا.



إلى جانب عدد من الأرشمندريتات، منهم المتقدم في الكماراسيس قدس الأرشمندريت نكتاريوس، والأرشمندريت ميلاتيوس، وكهنة من كنائس أرثوذكسية أخرى.



كما خدم في القداس المتقدم في الشمامسة الأب ماركوس، والشمامسة إفلوغيوس، ذوسيذيوس، وسيميون. وقاد الترتيل الشماس إفستاثيوس باللغة اليونانية، بينما أدت جوقة الكنيسة الترانيم باللغة العربية، وسط حضور حاشد من المؤمنين.

مراسم غسل الأرجل في ساحة كنيسة القيامة



فور انتهاء القداس، ومع قرع الأجراس، بدأت مراسم رتبة غسل الأرجل في ساحة كنيسة القيامة، حيث أُعدّت منصة خصيصاً لهذه المناسبة، تماشياً مع تقليد الكنيسة البطريركية الأورشليمية ووفقاً للتيبيكون.

حضر هذه المراسم القنصل اليوناني العام في القدس، السيد ذيمتريوس أنجيلوسوبولوس، والقنصل السيد بيتروس أناغنوستاراس، إلى جانب أعضاء القنصلية اليونانية، وحشد كبير من الحجاج من مختلف الدول الأرثوذكسية، الذين امتلأت بهم الساحة المقدسة، بالإضافة إلى شرفات كنيسة القديسين قسطنطين وهيلانة، والكنائس المجاورة في منطقة القيامة.



تذكار العشاء السري وتواضع المسيح

وفقًا للتقليد الكنسي، تلا متروبوليت كابيتولياذا، كيريوس إيسيخيوس، الإنجيل المقدس الذي يروي حدث العشاء الأخير وغسل الأرجل، فيما قام البطريرك ثيوفيلوس الثالث بغسل أقدام اثني عشر راهباً من رهبان أخوية القبر المقدس، على مثال السيد المسيح، الذي غسل أرجل تلاميذه ليعلمهم معنى التواضع والمحبة والخدمة.

خاتمة ولقاء أخوي في البطريركية

عقب الانتهاء من المراسم، توجّه غبطة البطريرك بمعية الأساقفة والكهنة وأفراد أخوية القبر المقدس، والمصلين، إلى دار البطريركية حيث قُدمت الضيافة بروح المحبة الأخوية.