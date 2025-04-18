قداس «خميس الأسرار» من كنيسة العائلة المقدسة في رام الله

أحيت كنيسة العائلة المقدسة في مدينة رام الله، قداس خميس الأسرار بمشاركة جمع غفير من المؤمنين، وسط أجواء من الخشوع والروحانية، استذكارًا للعشاء الأخير الذي جمع السيد المسيح بتلاميذه قبل آلامه وصلبه.



الاحتفال بطقس غسل الأرجل

وخلال القداس، قام الكاهن بأداء طقس غسل الأرجل، اقتداءً بالمسيح الذي غسل أرجل تلاميذه، في إشارة إلى التواضع والخدمة. واعتُبر هذا الطقس أحد أبرز المحطات الروحية في القداس، حيث عبّر الحاضرون عن تأملهم العميق في معاني التضحية والمحبة.

رسائل محبة وسلام من قلب المدينة

في كلمته، دعا راعي الكنيسة إلى تعزيز قيم المحبة والتسامح والسلام، مؤكدًا على أهمية هذا اليوم في حياة المسيحيين الروحية، ومشيرًا إلى دور الكنيسة في نشر رسالة المحبة في المجتمع الفلسطيني.



توافد المصلين رغم الظروف

ورغم التحديات التي تمر بها المنطقة، شهدت الكنيسة إقبالًا واسعًا من المصلين الذين حرصوا على المشاركة في هذا اليوم المقدس، حاملين صلواتهم من أجل السلام والعدل.



