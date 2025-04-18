الكنائس المسيحية تحيي «خميس الأسرار» و«الجمعة العظيمة» في القدس وفلسطين

أحيت الكنائس المسيحية التي تتبع التقويمين الغريغوري واليولياني أمس الخميس، “خميس الأسرار”، حيث أقيمت رتبة غسل الأرجل وقداديس العشاء الأخير للسيد المسيح، فيما تحتفل اليوم بـ”الجمعة العظيمة”، في أجواء إيمانية وروحية عميقة، رغم الأوضاع الصعبة، لا سيما في قطاع غزة.



كنيسة القيامة: قداس احتفالي وغسل الأرجل



في كنيسة القيامة بالقدس، ترأس الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين، والآباء الفرنسيسكان، القداس الاحتفالي وغسل الأرجل لـ12 كاهنًا، بمشاركة عدد من رجال الدين وطلاب الإكليريكية، وسط حضور كبير من أبناء الرعية والحجاج.



كنيسة المخلص – باب الجديد



أقام كاهن رعية اللاتين الأب أمجد صبارة، رتبة غسل الأرجل لـ12 شابًا من الرعية، بمشاركة كهنة من بيت حنينا وجبل الزيتون، ولفيف من الفرنسيسكان، والليجيو ماريه، ومدرسة الأحد.



غزة: إيمان رغم الحرب



في قطاع غزة المحاصر، ترأس الأب جبرائيل رفائلي رتبة العشاء الأخير وغسل الأرجل في كنيسة العائلة المقدسة، بمشاركة أبناء الرعية، وسط الدمار والحصار.



كنائس الكاثوليك: حضور واسع وصلوات مهيبة

كنيسة البشارة – الروم الكاثوليك: ترأس المطران ياسر العياش صلاة الغروب وخدمة الآلام وقراءة الأناجيل، وسط أجواء بيزنطية مهيبة.

كنيسه مار يوسف – السريان الكاثوليك: المطران مار أفرام سمعان ترأس رتبة غسل الأرجل في بيت لحم، بحضور واسع من أبناء الرعية.



الكنائس الإنجيلية الأنجليكانية

كنيسة الفادي اللوثرية: ترأس المطران سني إبراهيم عازر صلوات خميس الأسرار، أعقبتها مسيرة عبر طريق الآلام حتى مستشفى المطلع

كنيسة القديس جورج الأنجليكانية: ترأس رئيس الأساقفة حسام نعوم رتبة غسل الأرجل بمشاركة دبلوماسيين ومصلين.



الكنائس المارونية والأرمن الكاثوليك

كنيسة الموارنة: أُقيمت رتبة غسل الأرجل لـ12 تلميذًا من أبناء الرعية.

كنيسة الأرمن الكاثوليك: المنسنيور جورج دنكاي ترأس القداس في كنيسة المرحلة الرابعة في البلدة القديمة.

كنيسة الراعي الصالح – أريحا

أقيمت رتبة غسل الأرجل في كنيسة الراعي الصالح للاتين بأريحا، ترأسها الأب ماريو حاتشيتي، بحضور حجاج وزوار من مختلف الجنسيات.



“الساعة المقدسة” في بستان الجثمانية

في الساعة التاسعة مساءً، أقيمت صلاة “الساعة المقدسة” في كنيسة النزاع الأخير، ترأسها الأب فرانشيسكو باتون، بحضور رهبان وراهبات وكشافة الشبيبة المسيحية، وتلتها مسيرة شموع حتى كنيسة صياح الديك وباب الخليل، شارك فيها الآلاف.

الروم الأرثوذكس: غسل الأرجل في ساحة القيامة

ترأس البطريرك ثيوفيلوس الثالث رتبة غسل الأرجل لـ12 كاهنًا ولاهوتيًا في ساحة كنيسة القيامة، بمشاركة رجال دين من مختلف الكنائس الأرثوذكسية.



الأرمن الأرثوذكس: مراسم في كنيسة الزيتونة

ترأس النائب البطريركي سيفان غريبيا رتبة غسل الأرجل في كنيسة الزيتونة، بمشاركة أخوية مار يعقوب، تبعتها مسيرة إلى كنيسة المخلص.

السريان الأرثوذكس: بيت لحم والقدس



أُقيمت رتبتا غسل الأرجل صباحًا في بيت لحم، ومساءً في كنيسة مار مرقس بالقدس، برئاسة المطران مار أنثيموس، بحضور شخصيات دينية وحجاج من أوروبا وأميركا.

الأقباط الأرثوذكس: رتبة تقليدية في كنيسة القديس أنطونيوس

ترأس رئيس الأساقفة الأنبا أنطونيوس رتبة غسل الأرجل في كنيسة القديس أنطونيوس بالقدس، بحضور شخصيات دينية وممثل السفارة المصرية.



الأحباش الأرثوذكس: احتفالات روحانية

احتفل الأحباش في كنيسة العذراء برئاسة المطران أبا أمباكوب، بمشاركة كهنة من إثيوبيا، رغم تراجع أعداد الزوار.

غزة – كنيسة القديس بورفيريوس: إيمان تحت القصف

رغم الحصار والعدوان، أُقيمت رتبة غسل الأرجل في كنيسة القديس بورفيريوس بغزة، ترأسها المطران ألكسيوس، الذي دعا إلى الصلاة من أجل السلام والعدالة.



