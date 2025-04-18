أقيمت مساء يوم الخميس المقدّس، خدمة أناجيل الآلام والصّلب في كنيسة القديس جاورجيوس – زحلة، حوش الأمراء، بلبنان وسط أجواء من الخشوع والتأمل الروحي، بمشاركة حاشدة من أبناء الرعية والمصلّين.



قراءات إنجيلية تستعرض آلام السيد المسيح



تخلّلت الخدمة قراءات من الأناجيل الأربعة تروي مراحل آلام السيّد المسيح، من العشاء السري إلى محاكمته وصلبه، وقد رُفعت الصلوات والتضرّعات وسط صمت عميق وهيبة كبيرة، تعبّر عن مشاركة المؤمنين في هذا الحدث الخلاصي العظيم.



الشموع والتراتيل تعبّر عن الحزن المقدّس

أضاء المؤمنون الشموع وشاركت جوقة الكنيسة في أداء تراتيل الآلام التي أضفت طابعًا مؤثّرًا على الصلاة، وعكست معاني الفداء والتضحية التي يجسّدها هذا اليوم من أسبوع الآلام.



كلمة روحية ومعانٍ إيمانية

تخلّل الخدمة كلمة روحية ألقاها كاهن الرعية، تحدّث فيها عن معاني الألم والخلاص في حياة المسيحي، مشدّدًا على أهمية التأمل في محبّة المسيح التي تجلّت على الصليب، وداعيًا إلى عيش هذا العيد بتوبة حقيقية ورجاء بالقيامة.



