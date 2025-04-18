حضور المعاناة والرجاء.. سوريا ولبنان في افتتاحيّة العدد الأوّل من مجلّة «النور» الجديدة

صدر حديثًا العدد الأوّل من مجلّة “النور”، وجاءت الافتتاحيّة بقلم الدكتور نقولا أبو مراد لتضيء على الواقع المعقّد في سوريا ولبنان، بلدين يحمل كلّ منهما جراحه ومعاناته، لكن مع نظرة رجاءٍ مشرق تعكس روح المجلة.



سوريا… الشرق الجريح

أشار أبو مراد إلى ما تمرّ به سوريا من خوف واضطراب، معتبرًا أنّها “تعتمل فيها أشكال الشرور البشرية كلّها”، في وصف عميق يجسّد الواقع المأساوي الذي تعانيه البلاد، رغم خصوصيّتها المشرقيّة العريقة.



لبنان… التاريخ والاغتصاب

أما لبنان، فرأى فيه “بلدًا عميقًا في تاريخه”، لكنه اليوم بات “فريسة الوحش الصهيونيّ المغتصب”، في إشارة مباشرة إلى الصراع القائم والتهديدات التي تطال السيادة والهوية.



دعوة إلى الحفاظ على الهويّة المسيحيّة الأصيلة

الافتتاحيّة شكّلت أيضًا دعوة للمسيحيّين إلى الثبات في المحبّة الإنجيليّة، والابتعاد عن الكراهيّة والعداوة، دون التهاون في تسمية الشرور بأسمائها. وركّز الكاتب على ضرورة أن يكون المؤمنون “الإنسان الجديد” الذي يجاهر بالحقّ الإلهي، ويقف في وجه الظلم دون مساومة.



فهرس غنيّ ومتنوّع لمواضيع لاهوتيّة واجتماعيّة وروحيّة

ضمّ العدد الأوّل من مجلّة “النور” مقالات ودراسات توزّعت على محاور روحيّة، أخلاقيّة، اجتماعيّة، كنسيّة وتاريخيّة، منها: الكنيسه والسياسة وتقلّبات الدهر (الافتتاحيّة – نقولا أبو مراد)

تأملات روحيّة من الكتاب المقدّس مثل “أين هم مجوس اليوم؟” و”البشارة وطريق النور

مقالات حول الأخلاق والمجتمع كالتطرّف، الذكاء الاصطناعي، إدانة الآخر

دراسات قانونيّة وكتابيّة حول النفقة، وانتظار الربّ

ملفات تاريخيّة وسِيَر شخصيّات كنسيّة مثل البطريرك غريغوريوس الرابع والقدّيس إليان الحمصيّ

خاطرات فكرية وروحيّة في مواضيع الزواج، الدين والسياسة، وجغرافيا الروح

أصدارات حديثة ومراجعات كتب لمؤلّفين لاهوتيّين معاصرين



