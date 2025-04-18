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الجمعة 18 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رهبان حراسة الأراضي المقدسة يحتفلون بقداس خميس الفصح في العلية بالقدس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهد مساء يوم خميس الفصح، حيث أقام رهبان حراسة الأراضي المقدسة قداس “في العشاء الرباني” داخل العلية الواقعة خارج أسوار البلدة القديمة في القدس، في موقع يُعتقد أنه شهد العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه.
 

إعادة تمثيل غسل الأرجل: لفتة رمزية للتواضع والخدمة

خلال القداس، استذكر رئيس حراسة الأراضي المقدسة، اللفتة التي قام بها السيد المسيح عندما غسل أرجل تلاميذه، تعبيرًا عن التواضع والمحبة. وقام بتكرار هذه اللفتة بشكل رمزي، حيث غسل أرجل ستة طلاب وستة معلمين من مدرسة الأرض المقدسة في القدس، في مشهد مؤثر يعبّر عن روح الخدمة والتضامن.


 استمرار الحج وزيارات تاريخية لكنائس مقدسة

عقب انتهاء الاحتفال في العلية، واصل الرهبان الفرنسيسكان مسيرتهم الروحية، حيث زاروا كنيسة القديس يعقوب التابعة للطائفة الأرمنية، وكنيسة رؤساء الملائكة القديسين. وتأتي هذه الزيارات في إطار تجديد الذاكرة التاريخية للضيافة التي قدمت لهم في هذه الأماكن خلال القرن السادس عشر.


 

 

الدخول الانتصاري للسيد المسيح إلى أورشليم رهبان حراسة الأراضي المقدسة القدس إعادة تمثيل غسل الأرجل