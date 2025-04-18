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الجمعة 18 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

القدس – القبر المقدس يشهد احتفالًا بآلام المسيح عند الجلجلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدت كنيسة القبر المقدس في القدس، اليوم، مراسم احتفال بآلام المسيح عند موقع الجلجلة، وذلك ضمن الطقوس الدينية الخاصة بيوم الجمعة العظيمة، وسط حضور كبير من المؤمنين والحجاج من مختلف أنحاء العالم.

وتخللت المناسبة صلوات وتلاوات تجسّد معاناة السيد المسيح وصلبه، في واحد من أهم المواقع المسيحية المقدسة. وتأتي هذه الطقوس كجزء من الاستعدادات لعيد الفصح المجيد.

يُبث الحدث مباشرة عبر الإنترنت لتمكين المؤمنين حول العالم من المشاركة الروحية في هذه اللحظة المقدسة، من خلال القنوات الرسمية لكنيسة القبر المقدس وعلى وسائل التواصل الاجتماعي 


 


 

 

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