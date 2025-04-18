مشاركة سريتنا في رتبة غسل الأرجل بكاتدرائية مار إلياس – حيفا

شاركت سريتنا للرهبنه، في رتبة “غسل الأرجل” التي أُقيمت في كاتدرائية مار إلياس للروم الملكيين الكاثوليك في مدينة حيفا، ضمن طقوس خميس الأسرار مساء أمس التي تسبق عيد الفصح المجيد.

مطران حيفا يترأس المراسم

ترأس المراسم المطران المتروبوليت يوسف متى وسط أجواء روحانية مؤثرة، تعكس معاني التواضع والمحبة التي تحملها هذه الرتبة في التقليد المسيحي.

مشاركة كهنة الرعية

شارك إلى جانبه في الخدمة عدد من كهنة الرعية، وهم: الأرشمندريت أغابيوس أبو سعدة، الأب رامي حجار، الأب إميل روحانا، إضافة إلى الشماس وائل ميخائيل.

وقام الأخ شارلي نخلة أحد الرهبان بتوثيق هذه المناسبة المميزة من خلال عدسته، حيث التقط صورًا تعبّر عن الأجواء الروحانية العميقة والتفاعل الإيماني بين المشاركين.



