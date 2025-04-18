واشنطن تعلن فرض رسوم على السفن المرتبطة بالصين

أعلن الممثل التجاري للبيت الأبيض، في بيان صدر أمس الخميس، أن مالكي ومشغلي السفن المصنّعة في الصين سيتوجب عليهم دفع رسوم جديدة عند رسو سفنهم في الموانئ الأمريكية.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا الإجراء خلال 180 يومًا، على أن تُطبق الرسوم بشكل تدريجي.

مدى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على اقتصاد الصين

في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة رسومًا جمركية ثقيلة على الصادرات الصينية، تجد بكين نفسها أمام تحد مزدوج أدى إلى عزل منتجاتها عن أكبر سوق استهلاكية في العالم، وضعف قدرة سوق العمل المحلية على امتصاص هذه الصدمة.

هذا الوضع ينذر بمزيد من التعقيدات في المشهد الاقتصادي الصيني، ويهدد بفقدان ملايين الوظائف داخل البلاد.

كما تراجع مؤشر فرص العمل في الصين بنسبة تقارب 30% خلال الشهرين الماضيين مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لبيانات جمعتها شركة "كوانت كيوب تكنولوجي" التي تتخذ من باريس مقرًا لها، واعتمدت فيها على إعلانات وظائف لأكثر من 2000 شركة عبر الإنترنت.

ترامب يتوقع اتفاقًا تجاريًا مع الصين ويخفف بعض الرسوم الجمركية

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل أو إشارات توضح كيفية انطلاق المحادثات بين البلدين في ظل التوترات الراهنة.

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وردًا على سؤال حول إمكانية التواصل مع الرئيس الصيني شي جين بينج، قال ترامب: "سنتوصل إلى اتفاق... أعتقد أنه سيكون اتفاقًا جيدًا جدًا مع الصين".

قرر ترامب تخفيف بعض الرسوم الجمركية المرتفعة التي أُعلنت ضمن أحدث جولة من الإجراءات التجارية ضد عشرات الشركاء التجاريين، وذلك بشكل مؤقت. ومع ذلك، أبقى على الرسوم الجديدة المفروضة على الواردات الصينية، والتي وصلت نسبتها الإجمالية حاليًا إلى نحو 145%.