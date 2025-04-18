التحضيرات الأخيرة في كنيسة الروح القدس لإقامة رتبة السجود ودفنة الصليب

تجري في كنيسة الروح القدس الاستعدادات الأخيرة لإقامة صلاة رتبة السجود ودفنة الصليب، والتي تُقام في الجمعة العظيمة ضمن طقوس أسبوع الآلام الذي يسبق عيد القيامة المجيد.

ويشارك في التحضيرات كهنة الرعية وعدد من المتطوعين الذين يعملون على تجهيز المذبح، وتنسيق الزينة الرمزية، وتنظيم حركة دخول وخروج المؤمنين حرصًا على إتمام الشعائر الروحية في أجواء من الخشوع والتأمل.

وتُعد رتبة السجود ودفنة الصليب من أقدس الرتب في السنة الطقسية، إذ يتأمل فيها المؤمنون آلام السيد المسيح وموته على الصليب، وسط طقوس مميزة تسودها الأناشيد الحزينة والقراءات الإنجيلية.

ومن المتوقع أن تشهد الكنيسة حضورًا لافتًا من أبناء الرعية والمناطق المجاورة، حيث تُعتبر هذه المناسبة فرصة للتقرب الروحي والتأمل في معاني الفداء والمحبة الإلهية.