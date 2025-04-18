سهرة حمراء انتهت بكارثة.. أمن الجيزة يكشف لغز العثور على جثة فتاة متفحمة بأوسيم

"اتفقنا على سهرة حمرا وماتت أوفر دوز".. تلك الكلمات كانت بداية فك خيوط لغز العثور على جثة فتاة أوسيم المتفحمة، والتى جاءت على لسان صديقها المتهم بإلقائها داخل أحد الأراضى الزراعية بأوسيم.

اعترافات المتهم

وكشف المتهم كواليس الواقعة، حيث قال إنه تعرف على الفتاة واتفقا على قضاء سهرة حمراء وقاموا بجلب مجموعة من المواد المخدرة وتوجهوا نحو شقتها.

مخدرات وسجادة



وأضاف المتهم، أن الفتاة تعاطت كمية كبيرة من المواد المخدرة التى على إثرها إصابتها بحالة إعياء شديدة ثم افقدتها الوعي، مشيرًا إلى أنه حاول افاقتها لكنها فارقت الحياة، فخشي المساءلة القانونية فقام بوضع الجثة داخل سجادة وإلقائها داخل أحد الأراضى الزراعية.



متهمين جدد



كما كشفت التحقيقات أنه انضم ٣ متهمين جدد فى القضية، وهم رعاة أغنام حيث قالوا إنهم عثروا على الجثة بمحض الصدفة وشعروا بالتورط فى مقتلها وخوفا من الشك فيهم قاموا بإشعال النيران بها لإخفاء الجثة.

بداية البلاغ

كان تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة فتاة بإحدى المناطق بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة متفحمة مبتورة الساقين جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن الفتاة لها معلومات بسجل الآداب وتوفيت أثناء تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة الهيروين وتم ضبط المتورطين فى الواقعة وقررت النيابة حجز المتهمين ٢٤ ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية لاستكمال التحقيقات وبيان عما إذا كانوا متورطين بوفاتها من عدمه.