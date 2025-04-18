فلسطين.. جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمباني سكنية شرق مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف لمباني سكنية شرق مدينة غزة.

6 شهداء جراء قصف إسرائيلي على منزلًا شرق خان يونس

أفاد إعلام فلسطيني، باستشهاد 6 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "بركة" في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة رام الله

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة رام الله في الضفة الغربية، وتمركزت في محيط مجمع رام الله الطبي وحي الماصيون.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 11 شهـيدًا جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بتل الزعتر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

الاحتلال يقصف منزل في خان يونس.. وغارات جديدة في محيط مجمع ناصر الطبي

استشهد مواطن وأصيب عدد من المواطنين، مساء أمس الخميس، إثر قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل قرب ملعب الاعتصام في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

وأضافت المصادر أن طائرات مسيرة للاحتلال شنت غارة جديدة في محيط مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، ما أثار حالة من الذعر بين المرضى والطواقم الطبية.