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الجمعة 18 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رويترز: زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شمال تشيلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة "رويترز" بأن هناك زلزالًا بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال تشيلي. ولم ترد حتى اللحظة تقارير عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وأمس الخميس، ضرب زلزال بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر بلدة موديسي في جزيرة سولاويسي الإندونيسية، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي أوضحت أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

كما ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر سواحل جزيرة صقلية الإيطالية في البحر المتوسط، وفق ما أفاد به المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين في بيان صدر اليوم الأربعاء.

وأشار المعهد إلى أن الزلزال وقع على عمق 48 كيلومترًا تحت سطح البحر.

رويترز زلزال شمال تشيلي