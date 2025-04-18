منزل مارمرقس الرسول.. أول كنيسة مسيحية في العالم

لا يوجد بيت نال شهرة أكثر من بيت مارمرقس الرسول، هذا البيت الذي شهد أحداثًا عظيمة وخالدة في تاريخ المسيحية. فقد كان مسرحًا للعديد من الأحداث المقدسة التي غيّرت وجه العالم الروحي.



أحداث مقدسة في بيت مارمرقس

العشاء الأخير: في هذا البيت تناول السيد المسيح الفصح مع تلاميذه الأطهار

غسل الأرجل: غسل فيه أرجل تلاميذه، معطيًا درسًا خالدًا في التواضع والخدمة

سر الإفخارستيا: أعطاهم عهده المقدس، جسده ودمه الأقدسين، في أول تأسيس لسر التناول المقدس

الاختفاء بعد الصلب: اختفى فيه السيد المسيح قبيل قيامته المجيدة

حلول الروح القدس: في هذا البيت، حل الروح القدس على التلاميذ يوم الخمسين، وتكلموا بألسنة، وكان هذا الإعلان العلني لميلاد الكنيسة.



علية صهيون – قاعة مقدسة



من أشهر أجزاء هذا البيت العظيم “علية صهيون”، التي أصبحت رمزًا للصلاة والانتظار الروحي، ومنها انطلقت الكنيسة الأولى.



اليوم: تذكار استشهاد القديس مارمرقس

في هذا اليوم، نتذكر استشهاد القديس العظيم مارمرقس كاروز الديار المصرية، الذي زرع بذار الإيمان في قلوب المصريين وأسّس الكرسي المرقسي في الإسكندرية