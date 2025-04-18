قداس عيد الفصح ورتبة الغسل بكنيسة السريان الكاثوليك في البصرة

في أجواء روحانية مفعمة بالتقوى، أحيت كنيسة السريان الكاثوليك في البصرة قداس عيد الفصح، برئاسة المطران فراس دردر الذي تخللته رتبة غسل الأرجل، تيمّنًا بالمسيح الذي تواضع بمحبة وغسل أقدام تلاميذه.



رمزية المحبة والتواضع

تُستَحضر في هذه الرتبة الرمزية العميقة التي تعبّر عن المحبة والخدمة، حين “صبّ الماء في مطهرة” وغسل أقدامهم، ليكون مثالًا يُحتذى في البذل والعطاء.



مشاركة شعبية وأجواء إيمانية

شارك أبناء الطائفة السريانية الكاثوليكية في القداس، وسط أجواء خشوع واحتفال بالقيامة المجيدة، مؤكدين على استمرار رسائل السلام والمحبة في قلب المدينة.