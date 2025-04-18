تعليم القاهرة تواصل سلسلة اجتماعات هيئة الأبنية لمتابعة مشكلات المباني المدرسية

تواصل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اجتماعاتها الدورية مع هيئة الأبنية التعليمية لمناقشة التحديات المتعلقة بالمباني والعمل على وضع حلول فعالة لها، في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسلامة المباني المدرسية، وحرصها على الصيانة الدورية وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب والمعلمين.

الأبنية التعليمية

وبتوجيهات سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عقد ياسر أنس، وكيل المديرية، أمس الخميس الموافق 17 أبريل 2025، اجتماعًا موسعًا ضم مديري عموم القطاع الجنوبي، إلى جانب نخبة من قيادات هيئة الأبنية التعليمية ومهندسيها. وقد شارك في الاجتماع المهندسة منى عبد الرحمن، نائب فرع هيئة الأبنية، والمهندس أحمد عبد الله، رئيس المنطقة الجنوبية، والمهندس محمد عبد الفتاح، مدير المشروعات، والمهندسة رانيا عبد التواب، مديرة الصيانة، والمهندسة هبة الجزار، مديرة الخريطة، بالإضافة إلى الأستاذة فاطمة محمد السيد، مدير إدارة التخطيط والمتابعة.

بدأ وكيل المديرية الاجتماع بالترحيب باالحضور، موجّهًا الشكر والتقدير لما يبذلونه من جهد كبير في سبيل تطوير البيئة التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات داخل المدارس.

مشكلات المباني المدرسية

وشهد اللقاء مناقشات موسّعة حول المشكلات الحالية التي تواجه المباني المدرسية، وكيفية التعامل معها بما يضمن تحقيق معايير الأمان والكفاءة داخل المؤسسات التعليمية.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل مع الأحياء لاستخراج التراخيص اللازمة لأعمال الإنشاء والتوسعات في المدارس، مع ضرورة مطابقة هذه التوسعات للاحتياجات الفعلية لكل إدارة تعليمية. وتم التشديد أيضًا على تسهيل عملية تسليم المدارس التي ستُجرى بها أعمال الصيانة أو التطوير أو رفع الكفاءة، وذلك فور الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لضمان جاهزيتها الكاملة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وفي ختام اللقاء، فُتح باب الحوار والمناقشة، حيث قام عدد من مديري العموم بعرض المشكلات التي تواجههم داخل المدارس التابعة لإداراتهم، وتمت مناقشتها بهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.