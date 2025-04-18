إعلام حوثي: 22 قتيلًا جراء الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى في الحديدة

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين، اليوم الجمعة، أن حصيلة الغارات الأمريكية التي استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة غربي اليمن، ارتفعت إلى 22 قتيلًا.

الحوثيون: نحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية التداعيات المترتبة على تصعيدها في البحر الأحمر

اتهمت جماعة الحوثيين في اليمن، الولايات المتحدة بارتكاب "جريمة حرب متكاملة الأركان" عقب استهدافها ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، معتبرين أن الميناء منشأة مدنية وليست هدفًا عسكريًا.

وأعلن الحوثيون من خلال بيانًا لهم عن تجدد الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى غرب اليمن، محملين الإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة لهذا التصعيد في البحر الأحمر.

وأكدت الجماعة أنها نجحت في منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، مشددة على استمرارها في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.

وتأتي هذه التطورات في سياق توتر متصاعد بالمنطقة، وسط عمليات عسكرية متبادلة وتحركات دولية متسارعة لحماية خطوط الملاحة البحرية.

غارات أمريكية عنيفة على مواقع استراتيجية للحوثيين

شنت القوات الأمريكية غارات مكثفة على مناطق سيطرة جماعة الحوثي خلال الساعات الماضية، وصفت بأنها الأعنف منذ استئناف الضربات الجوية في شهر مارس الماضي.

حيث استهدفت القوات الأمريكية مواقع عسكرية استراتيجية في كل من صنعاء، الجوف، والحديدة، بما في ذلك جزيرة كمران، التي تُعد من أبرز المواقع التي تستخدمها الجماعة لتخزين الأسلحة وإخفاء الأنفاق.

مقتل قيادي حوثي

أسفرت الضربات الأمريكية عن مقتل قيادات حوثية بارزة، إلا أن الجماعة التزمت الصمت الإعلامي ولم تصدر أي بيانات رسمية بشأن حجم الخسائر البشرية والمادية حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات في ظل التصعيد المتبادل بين الحوثيين والولايات المتحدة، على خلفية التوترات المتواصلة في البحر الأحمر.