أبرزها «كرم الشام وبالبن».. تفاصيل غلق وتشميع مطاعم ومحال مخالفة بشارع فيصل بالعمرانية

أعلنت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية غلق وتشميع عدد من المطاعم والمحال المخالفة التي تدار بدون التراخيص والغير ملتزمة بالاشتراطات الصحية أو الغير حاصلة على التصاريح اللازمة والمتعدية على الطريق العام بشارع الملك فيصل مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.وجاري الاستكمال، ومن أبرزها «كرم الشام، وبسبوسة، بالبن».

جاء ذلك استنادًا إلى تقرير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة وإدارة مراقبة الأغذية، وذلك لإدارة الفروع دون ترخيص وعدم حصولها على التصاريح اللازمة للمزاولة، وجاء الحملات برئاسة اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية وحمد العشري مدير الإشغالات ومجموعة العمل المرافقة بالحي.

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي العمرانية في شن حملة مكبرة للتعامل مع المنشآت المخالفة ومنع الإشغالات والتعديات علي الطريق العام لتسهيل حركة الحركة المرورية.

ويذكر أن أصدر محافظ الجيزة منذ يومين قرارًا بغلق ١٢ منشأة لبيع منتجات الألبان والحلويات تابعة لسلسلتَي محلات "بلبن" بأحياء العجوزة والعمرانية وجنوب الجيزة والوراق وإمبابة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة الشيخ زايد ومركزي الحوامدية والبدرشين.

ويأتي ذلك في إطار حملات التمشيط والرصد بمحافظة الجيزة للتأكد من التزام المحال العامة والمطاعم بالحصول على التراخيص اللازمة للعمل والوقوف على سلامة الأغذية والمنتجات المقدمة للمواطنين حفاظًا على السلامة العامة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية، بالتعاون مع شرطة المرافق، بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع المتابعة الدورية لضمان عدم تكرار المخالفة.