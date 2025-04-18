اليوم.. البابا تواضروس الثاني يترأس صلوات الجمعة العظيمة من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات الجمعة العظيمة صباح اليوم الجمعة 19 أبريل، من الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس في العباسية، وسط حضور شعبي كبير ومشاركة عدد من الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة.

وتبدأ الصلوات في تمام السابعة صباحًا، وتستمر حتى السادسة مساءً، وفق ترتيب ساعات البصخة المقدسة التي تُحيي ذكرى صلب المسيح، في يوم يُعد الأقدس في السنة الطقسية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

طقوس حزينة تتصدر المشهد داخل الكاتدرائية

تشهد الكاتدرائية الكبرى أجواء روحانية خاصة، حيث يكتسي الهيكل والكنيسة بالستائر السوداء، وتتوسط الأيقونة الخاصة بالصلبوت صحن الكنيسة، وسط ألحان حزينة تتلى على مدار 12 ساعة متواصلة، تُعبر عن مراحل المحاكمة والصلب والموت.

شعبية مرتقبة ومشاركة واسعة من الأقباط

يتوقع حضور أعداد كبيرة من الشعب القبطي لحضور صلوات الجمعة العظيمة في الكاتدرائية، خاصة مع ترؤس البابا تواضروس الثاني للصلاة، وهو ما يمنح اليوم طابعًا مميزًا، لما لحضوره من تأثير روحي ومعنوي بين جموع المصلين.

كما تُنقل الصلوات على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية القبطية وصفحات الكنيسة الرسمية.