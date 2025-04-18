فلسطين.. 11 شهيدًا في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم جباليا شمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة الشهــداء إلى 11 شهـيدًا عقب قصف طائرات الاحتــلال منزلا بتل الزعتر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

قصف للاحتلال على منزل في خان يونس

استشهد مواطن وأصيب عدد من المواطنين، مساء أمس الخميس، إثر قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل قرب ملعب الاعتصام في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

وأضافت المصادر أن طائرات مسيرة للاحتلال شنت غارة جديدة في محيط مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، ما أثار حالة من الذعر بين المرضى والطواقم الطبية.

نسف مباني سكنية في رفح الفلسطينية

كما فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المنازل السكنية في مدينة رفح جنوب القطاع، في إطار الحملة التدميرية الواسعة التي تشهدها المنطقة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في سماء المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية منطقتي السكة وشارع وادي العرايس في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتتواصل هذه العمليات العسكرية ضمن العدوان الإسرائيلي المتصاعد، الذي يستهدف المناطق السكنية والبنى التحتية في القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.