قبل شم النسيم.. ضبط 16 طن أسماك ورنجة وفسيخ ولحوم فاسدة في الدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري، ومديرية ومباحث التموين، للتفتيش على، محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، الأسماك والفسيخ والرنجة واللحوم والدواجن، جرى خلالها ضبط 15 طن و910 كيلو أسماك ورنجة وأسماك مملحة وفسيخ ولحوم ودجاج، مخالفة للمواصفات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أسماك ولحوم فاسدة في الدقهلية

وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر باجمالى 15 طن و910 كجم، وعينات رنجة وفسيخ وأسماك ولحوم ودجاج ومصنعات لحوم، بإجمالي وزن 8 طن و320 كجم، ومحضر فسيخ وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بوزن 7 طن و500 كجم، وذبح خارج السلخانة بوزن 90 كجم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحملاتنا مستمرة للحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض.

حملة مكبرة لضبط المواد الغذائية الفاسدة

من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة حنان ابو العطا مدير عام الصحة والمجازر، قيام حملة بمراكز، ميت غمر، السنبلاوين، أجا، المنصورة، برئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، وعضوية الدكتور أحمد الشربيني، والدكتور خالد عنبر، والدكتورة هبه رحمو، والدكتورة ايناس الشافعي، والدكتورة رانيا أسامة، والدكتورة عبير شومان، أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية.

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