بعد خفض الفائدة.. بنك مصر يعلن قرارًا هامًا بخصوص شهادات الادخار

أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل؛ للنظر في تعديل أسعار العائد على شهادات الادخار، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعها اليوم.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، حيث يترقب عملاء البنك والمسوقون الماليون تأثير هذه الخطوة على عوائد الشهادات الادخارية المختلفة.

وكان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه المصري، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة المالية في السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

من المتوقع أن تناقش لجنة الأليكو في اجتماعها المقبل مدى تأثير هذا التعديل على الشهادات الادخارية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى إمكانية طرح منتجات ادخارية جديدة تتماشى مع القرارات الاقتصادية الحالية.