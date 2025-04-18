وول ستريت جورنال: واشنطن تدرس تجديد إعفاء عقوبات لتسريع المساعدات إلى سوريا

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الولايات المتحدة تدرس تجديد إعفاء محدود من العقوبات المفروضة على سوريا أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بهدف تسهيل وتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

روسيا تعلن استعدادها لبذل جهود من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية

وأمس الخميس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه مستعد لبذل كل الجهود الممكنة من أجل الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مشددًا على أن موسكو ملتزمة بدعم سوريا كدولة موحدة ذات سيادة كاملة.

وتعكس هذه التصريحات استمرار الموقف الروسي الداعم للحكومة السورية، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي المتصل بالأزمة السورية.

اليابان تقدم مساهمة مالية جديدة بقيمة 3 ملايين يورو لدعم إعادة إعمار سوريا

كما أعلنت السفارة اليابانية في دمشق عن تقديم مساهمة مالية جديدة بقيمة 3 ملايين يورو لصالح صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا، وذلك ضمن إطار دعم طوكيو المستمر للجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد.

وفي منشور رسمي عبر منصة "إكس"، أوضح أكيهيرو تسوجي، القائم بالأعمال والمنسق الخاص الياباني لسوريا، أن هذه المساهمة تُعد التاسعة منذ تأسيس الصندوق، مؤكدًا أن بلاده ستواصل التزامها الراسخ بدعم الاستقرار والصمود في سوريا، وتتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا للشعب السوري من خلال دعم جهود التعافي والتنمية".