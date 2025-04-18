بعد نهاية الجولة الثالثة| أسيك يتصدر بطولة دوري زد للناشئين.. وفوز أصحاب الأرض

تصدر نادي أسيك الأيفواري، بطولة دوري زد الدولية للناشئين International League (ZIL) ZED تحت 17 سنة، عقب نهاية الجولة الثالثة من البطولة، بعدما جمع 7 نقاط من ثلاث مباريات، وجاءت أندية هرتا برلين، وراسينغ سانتاندير، والمنتخب الوطني المصري مواليد 2009 في المراكز التالية بعدما تساوى في عدد النقاط برصيد 4 نقاط، يليهم زد إف سي برصيد 3 نقاط، وأستون فيلا بنفس الرصيد.

مباريات اليوم الثاني من دوري زد

وشهد اليوم الثاني لبطولة دوري زد الدولية للناشئين، 6 مباريات بالجولتين الثانية والثالثة، بدأت بفوز راسينج سانتاندير على زد إف سي بنتيجة هدف مقابل لا شئ أحرزه يبوا روبن، وفاز أسيك على المنتخب الوطني بهدفين نظيفين أحرزهما كانتي نوهون وكوامي كوفي باتريس، واختتمت الجولة الثانية بفوز هرتا برلين على أستون فيلا بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، أحرز أهداف "برتا برلين" هليديبنت نوكيس (هدفين) ونويك أمار الهدف الثالث، وزورنيك تورك والهدف الرابع، فيما أحرز هدف أستون فيلا الوحيد ريو هاموند.

نتائج مثيرة في الجولة الثالثة



وفي الجولة الثالثة، استطاع المنتخب الوطني مواليد 2009 في تحقيق أول فوز بالبطولة على حساب راسينغ سانتاندير بهدفين مقابل هدف، أحرزهما محمد جمال محمد، ولراسينغ فيرناندو، كما حقق زد إف سي، انتصارًا ساحقًا على هرتا برلين بثلاثية نظيفة أحرزها عمر أحمد محمد، وبلال إبراهيم حسين إبراهيم، ويوسف عثمان عبد الوهاب، واختتمت الجولة بفوز أسيك على أستون فيلا بهدفين أحرزهما دومبيا أبدول، ودروها ماركيل.

وفي اليوم الثالث من بطولة زد الدولية للناشئين، تقام الجولتين الرابعة بمواجهة زد إف سي مع المنتخب الوطني مواليد 2009، واستون فيلا مع راسينغ سانتاندير، وهرتا برلين مع أسيك، والجولة الخامسة يواجه أستون فيلا، المنتخب الوطني مواليد 2009، ويلعب زد إف سي أمام أسيك، وهرتا برلين أمام راسينغ سانتاندير.

الأندية المشاركة في بطولة زد

ويشارك في بطولة دوري زد الدولية للناشئين International League (ZIL) ZED تحت 17 سنة، 6 فرق وهي زد اف سي، وأستون فيلا الإنجليزي، وهرتا برلين الألماني، وراسينغ سانتاندير الأسباني، وأسيك الإيفواري، والمنتخب المصري مواليد 2009، يأتي تنظيم البطولة في إطار حرص إدارة نادي زد الرياضي، على تنظيم بطولات رياضية كبرى ليصبح في مقدمة الأندية القادرة على المنافسة في الساحة الدولية، وتأكيدًا على قدرته على استضافة وتنظيم بطولات دولية.

يذكر أن النسخة الثانية من بطولة زد الدولية للناشئين، تقام بنظام الدوري لمنح الفرصة لكل الفرق المشاركة لمواجهة بعضها لاكتساب الخبرات، ويفوز صاحب أكبر عدد من النقاط بالبطولة، وفي حال التساوي في النقاط يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف الخاص بكل فريق بحيث يتفوق صاحب أعلى فارق أهداف.

ويعد نادي زد الرياضي، هو النادي المصري الوحيد الذي ينظم بطولات دولية للناشئين والشباب بمشاركة أندية كبرى من كافة القارات، أبرزها بطولة زد الدولية للناشئين تحت 15 سنة، وبطولة زد الدولية للناشئين تحت 17 سنة، وذلك في إطار استراتيجية إدارة النادي لإعداد أقوى قاعدة ناشئين في مصر لإمداد المنتخبات القومية بأفضل العناصر لتحقيق أداء إيجابي في البطولات القارية والعالمية، وتأهيل لاعبين للاحتراف الخارجي.

