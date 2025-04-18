مجلس الأمن الدولي: ندين هجمات قوات الدعم السريع المتكررة على الفاشر ومخيم زمزم للنازحين

أعرب مجلس الأمن الدولي، عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد أعمال العنف في شمال دارفور، ولا سيما في مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها.

وأدان الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع المتكررة على الفاشر ومخيم زمزم للنازحين، وقال أن هناك تقارير عن هجمات لقوات الدعم السريع أدت إلى مقتل 400 مدني بينهم أطفال و11 عامل إغاثة.

مجلس الأمن يطالب برفع الحصار عن الفاشر ويدعو لوقف فوري للقتال في السودان

وطالب مجلس الأمن قوات الدعم السريع رفع الحصار عن الفاشر، ودعا مجددا إلى وقف فوري للقتال وتهدئة الأوضاع. وأضاف: "نطالب أطراف النزاع في السودان باحترام وحماية العاملين بالمجال الإنساني ومقارهم وممتلكاتهم".

وأكد مجلس الأمن من خلال بيانه على ضرورة وصول المساعدات بشكل آمن إلى جميع المناطق في السودان.