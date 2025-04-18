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الجمعة 18 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة مكبرة فى مركز المنصورة بالدقهلية للتصدي لمخالفات البناء وتوجيه عاجل من المحافظ

حملة تصدي لمخالفات
حملة تصدي لمخالفات البناء فى مركزالمنصورة
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شن المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة  المنصورة، بمحافظة الدقهلية أمس حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء، شملت، إزالة متغير حوائط مخالفة بقرية شاوة التابعة للوحدة المحلية في كوم الدربي، وإزالة أعمال مخالفة داخل الحيز العمراني بقرية ميت محمود التابعة للوحدة المحلية في طناح، وإزالة فورية لأعمدة الدور الرابع العلوي لمخالفته شروط الترخيص وتجاوزه نسبة الخدمات بقرية أويش الحجر.

حملة مكبرة فى مركز المنصورة بالدقهلية للتصدي لمخالفات البناء:

 تابع عبد الباقي أعمال إزالة سقف خرساني مخالف نقطة متغير للدور الثالث العلوي بالوحدة المحلية في سلامون، كذلك إزالة هنجر داخل سور بالبلوك على مساحة 150 متر خارج الحيز العمراني بمنية سندوب، وإزالة سور خوص بشارع أحمد الحسيني، وإزالة زيادة عن نسبة 25 % خدمات بالدور التاسع العلوي بحوض الزعفران.

محافظ الدقهلية لرؤساء المدن والأحياء:"إزالة فورية للمخالفات ومحاضر ضد المخالفين"

في السياق ذاته  وجه الواء  طارق مرزوق محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التصدي لأعمال  البناء على أرض زراعية، وداخل الحيز العمراني دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وشدد محافظ الدقهلية، على الإزالة الفورية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكدا أنه أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي لأي حالات بناء مخالفة في المهد، والإزالة الفورية، والتأكيد على عمل النوبتجيات على مدار اليوم.

 وأكد مرزوق أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع فى التعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

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