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الجمعة 18 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحصين 101 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الدقهلية.. صور

الحملة القومية الأولى،
الحملة القومية الأولى، لمقاومة الحمى القلاعية في الدقهلية
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أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على متابعته لأعمال الحملة القومية الأولى، لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض.

 وأوضح محافظ الدقهلية أن ما تم تحصينه أول أيام الحملة بلغ 101208 رأس ماشية تقريبًا، وأن الحملة مستمرة لمدة شهر من تاريخ انطلاقها أمس السبت 5 أبريل حتى يوم أمس الأربعاء.

الدقهلية تعلن تحصين 101 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع:

وأشار محافظ الدقهلية إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة بالحملة، وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية للحفاظ عليها وحمايتها من الأمراض، وأكد على تضافر الجهود والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن، لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة.

من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، أنه لا توجد حالات اشتباه إصابة وأن أعمال التحصين لمنع المرض، وتشمل الحملة تحصين رؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس، مشيرا إلى أن ما تم تحصينه بلغ 101208 رأس ماشية، وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين من خطورة الأمراض الوبائية.

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