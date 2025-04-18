جامعة قناة السويس تطلق مبادرة لتكريم الأمهات المثاليات داخل الكليات والإدارات

صرّح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تحرص دائمًا على دعم المبادرات التي تعزز مناخا إنسانيا إيجابيا بين العاملين، مشيرا إلى أن احتفالية عيد الأم هذا العام تأتي من خلال مبادرة تكريم الأمهات المثاليات داخل مقار عملهن بكليات وإدارات الجامعة، تقديرا لعطائهن المستمر وجهودهن في مختلف المواقع.

تكريم الأمهات المثاليات

وتنفيذا للمبادرة، نظمت اللجنة النقابية للعاملين بجامعة قناة السويس تكريم للامهات المثاليات، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف عام الأستاذ شريف فاروق، أمين عام الجامعة، وبإشراف تنفيذي الأستاذ أيمن نجاح، رئيس اللجنة النقابية للعاملين، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة النقابة.

تكريم السيدات والعاملات

وتميز التكريم هذا العام بطابع مختلف، حيث انتقلت اللجنة، إلى جميع الكليات والإدارات بالجامعة، لتكريم السيدات العاملات في مواقع عملهن، في لمسة تقدير حقيقية لدورهن في دفع عجلة العمل الجامعي.

حيث توجه الأستاذ شريف فاروق، أمين عام الجامعة، يرافقه أعضاء اللجنة النقابية، إلى مختلف المقرات، مقدمين التهاني والهدايا الرمزية للمكرمات، وسط أجواء من التقدير والتواصل المباشر.

شكر وتقدير لرئيس الجامعة

وأعربت اللجنة النقابية عن شكرها وتقديرها للدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة على دعمه لتنفيذ المبادرة، وللأستاذ شريف فاروق على مشاركته الفعالة في كافة مراحل التكريم، مشيدين بتفاعله وتواجده في جميع الكليات والإدارات خلال تنفيذ المبادرة.

ومن جانبه، أكد الأستاذ شريف فاروق أن الجامعة حريصة على تنظيم فعاليات تعكس روح الاحترام والتقدير بين العاملين، مشيرًا إلى أن الاحتفالية جاءت في إطار تعزيز الروابط الإنسانية في بيئة العمل.