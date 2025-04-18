سيناريو دراماتيكي.. مانشستر يونايتد يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي بإقصاء ليون

انتزع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بصعوبة بالغة من نظيره أولمبيك ليون الفرنسي بعد سيناريو مثير، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات إياب ربع نهائي اليوروباليج.

حقق مانشستر يونايتد فوزًا مثيرًا على ليون بنتيجة 5-4، في لقاء امتد إلى شوطين إضافيين، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 2-2.

مباراة مانشستر يونايتد ضد ليون

بدأت أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد ليون بإثارة كبيرة، حيث تقدم فريق الشياطين الحمر بثنائية دون رد في الشوط الأول.

افتتح مانويل أوجارتي التسجيل لصالح اليونايتد في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف ديوجو دالوت الهدف الثاني في الدقيقة 45+1.

كورينتين توليسو ونيكولاس تاليافيكو

في الشوط الثاني، قلب ليون الطاولة على مانشستر يونايتد بتسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 71 و77 عن طريق كورينتين توليسو ونيكولاس تاليافيكو، ولكن قبل نهاية المباراة، تلقى ضربة موجهة بطرد توليسو في الدقيقة 89 لحصوله على بطاقتين صفراوتين، وذلك قبل أن يتجه الفريقان إلى شوطين إضافيين.

مباراة مانشستر يونايتد ضد ليون

وفي الشوط الإضافي الأول وبـ10 لاعبين، وضع ريان شرقي ليون للمقدمة بهدف ثالث في الدقيقة 104، ثم عزز ألسكندر لاكازيت تقدم الفريق الفرنسي بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 109.

وفي الوقت الذي كانت المباراة تشير بتأهل ليون، نجح مانشستر يونايتد في العودة بـ3 أهداف متتالية، بداية من برونو فيرنانديز الذي سجل هدفًا بركلة جزاء في الدقيقة 114.

وسجل كوبي ماينو هدف التعادل لمان يونايتد في الدقيقة 120، قبل أن يحرز هاري ماجواير هدف التأهل للمربع الذهبي في الدقيقة 120+1.

مانشستر يونايتد يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي

كانت مباراة ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي بين ليون ومانشستر يونايتد، انتهت بالتعادل 2-2، قبل أن ينتصر اليونايتد في موقعة الإياب 5-4، ليصبح مجموع المباراتين 7-6، ليتأهل مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي اليوروباليج على حساب ليون، ويضرب موعدًا مع أتلتيك بلباو الإسباني.