محافظ الدقهلية يعلن انتهاء أعمال القافلة الطبية للجنة الطبية العليا برئاسة مجلس الوزراء

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم انتهاء أعمال القافلة الطبية التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، والتي أقيمت على مدار أربعة أيام بقريتي الديرس مركز أجا، ومركز ميت غمر، واستفاد منها، 4311 مواطن.

انتهاء أعمال القافلة الطبية للجنة الطبية العليا برئاسة مجلس الوزراء:

وأكد محافظ الدقهلية على دعمه الكامل لجهود القوافل الطبية والعلاجية المجانية، التي توفر خدمة طبية متميزة لأهلنا في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأشاد مرزوق بجهود القائمين على اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في تسيير القوافل، بالتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء، كما وجه تحية شكر وتقدير للأطقم الطبية وفرق التمريض والعاملين المشاركين فيها، معربا عن سعادته بهذا الإقبال الكبير للمواطنين على القافلة الطبية.



وأكد محافظ الدقهلية أن هذه القوافل تأتي في إطار الدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمتابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لتوفير خدمة طبية للمواطنين في القرى والمراكز والمدن وخاصة القرى الأكثر احتياجًا، كما التقى المواطنين بالقرية واستمع إليهم ووعدهم بتنفيذ مطالبهم.



من جهته أوضح الدكتور محمد مصطفي عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء والمشرف على القافلة، أن عدد المواطنين الذين تم الكشف عليهم في جميع التخصصات بلغ 2524 حالة خلال فترة القافلة خلال اليومين المخصصين للكشوفات، وفي تخصص كشف الرمد بلغ عدد الحالات 1787 حالة، ليصبح عدد المستفدين من الخدمات الطبية والعلاج المقدم خلال القافلة 4311 حالة، بالإضافة إلى 685 نظاره طبية.

WhatsApp Image 2025-04-17 at 10.37.53 PM

WhatsApp Image 2025-04-17 at 10.37.54 PM

WhatsApp Image 2025-04-17 at 10.37.54 PM (2)

WhatsApp Image 2025-04-17 at 10.37.54 PM (1)