لجنة من "الشباب والرياضة" تتابع المنشآت الرياضية بالدقهلية ضمن خطة الحوكمة والتطوير

استقبل الدكتور أيمن ربيع، وكيل مديرية الشباب والرياضة لشئون الرياضة بمحافظة الدقهلية، لجنة المتابعة عصر أمس الخميس، بالنيابة عن الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وبمشاركة الدكتور محمود عبد الهادي، مدير عام المنشآت الرياضية.

وقد ترأست اللجنة المهندسة فاطمة عبد الوهاب محمد، مدير إدارة المتابعة والتطوير بالإدارة المركزية للاستثمار والتمويل، ورافقها المهندس ماجد سيد محمد، ممثل الإدارة العامة لتنمية الموارد والتحصيل.

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزير الشباب والرياضة

يأتى ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالبنية التحتية للمنظومة الرياضية وتحقيق أعلى معايير الحوكمة والمتابعة، وبتكليف من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد عفيفي، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل، واصلت الوزارة جهودها الميدانية في متابعة المنشآت الرياضية بالمحافظات، من خلال الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل.

تفقد شامل للمنشآت الرياضية داخل الاستاد

شمل برنامج الزيارة متابعة عدد من المنشآت داخل استاد المنصورة الرياضي، حيث تفقدت اللجنة الصالة المغطاة والصالة الملحقة بها، بالإضافة إلى الكافتيريا التابعة، كما تمت مراجعة السجلات الإدارية الخاصة بتلك المنشآت، وفحص مدى الالتزام بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة لضمان بيئة آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية.

دعم مؤسسي وتعاون لتطوير المنظومة الرياضية

تأتي هذه الزيارة ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لمتابعة وتقييم الأداء في مختلف المنشآت الرياضية، وبدعم من اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتوجيهات كل من الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، والدكتورة منال عبد الفتاح، مدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد والتحصيل، وطارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور محمود عبد الهادي، مدير عام المنشآت الرياضية.

وتهدف تلك الجولات الميدانية إلى التأكد من كفاءة المنشآت وجاهزيتها، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للشباب ويواكب استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الرياضة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.