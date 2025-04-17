إلهام شاهين بعد دورها في مسلسل "الفريدو" : الزهايمر أخطر مرض

نشرت الفنانة إلهام شاهين مقطع فيديو من مسلسل "الفريدو"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، و العمل مقتبس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار.

وقالت إلهام شاهين: “تأثرت جدًا بسوسو ووجعت قلبي.. هتوحشني، أخطر مرض الزهايمر.. ولازم نتعلم كيفية التعامل مع مريض الزهايمر.. لأنه صعب جدًا، ربنا يعطي الصحة للجميع”.

إلهام شاهين تكشف في حوار خاص لـ "البوابة نيوز" عن دورها في مسلسل “الفريدو”

كانت الفنانة إلهام شاهين قد كشفت في حوار سابق لـ "البوابة نيوز"، عن تفاصيل دورها في مسلسل "الفريدو"، وقالت: "تجربة مختلفة وفريدة من نوعها، العمل عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود الذي يناقش أنواع مختلفة من الحب ما بين علاقات الأهل والأصدقاء ويقدم بطريقة جديدة ومختلفة وشكل غير تقليدي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، شارك في الكتابة سارة مصباح، إخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

عن تفاصيل شخصية "ثريا" أوضحت إلهام شاهين: “شخصية سوسو حاجة جديدة محدش قدمها قبلي، لأني دائمًا أبحث عن الأدوار المثيرة للجدل، لا يوجد تشابه بين إلهام شاهين وشخصية سوسو”.

وتابعت: "الوقت الذي استغرقته شخصية "سوسو" في الاستعداد شهرين بسبب إني بظهر بلون شعر أسود ويوجد به بعض الخصلات باللون الأبيض بجانب الحالات النفسية المختلفة التي تدمج بين الرومانسية والغضب".

آخر أعمال إلهام شاهين

تحرص الفنانة إلهام شاهين في كل عمل تشارك فيه على تقديم شخصية مختلفة تمامًا عن الشخصيات التي قدمتها من قبل، فمن يشاهدها في مسلسل "سيد الناس" وشخصية "اعتماد الهواري" لن يقول أنها "سوسو" في حكاية “الفريدو”.

شاركت الفنانة إلهام شاهين في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سيد الناس" مع نخبة متميزة من نجوم الفن أبرزهم؛ عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، ريم مصطفى، منة فضالي، رنا رئيس، بشرى، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، ياسين السقا، والعمل من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي.