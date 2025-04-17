ads
الخميس 17 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

علي فرج يهزم جويل ماكين ويصعد لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

على فرج
على فرج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 


صعد علي فرج لاعب المنتخب الوطني ونجم نادي وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش في نسختها رقم 13 والمقامة بمدينة الجونة خلال الفترة من 12 حتى 18 أبريل الجاري، والبالغ مجموع جوائزها 200 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

تأهل "فرج" للمباراة النهائية عقب فوزه على الويلزي جويل ماكين المصنف الرابع عالمياً بنتيجة 3-1.

نتائج الأشواط 

جاءت نتائج الأشواط كالتالي: "11-8، 8-11، 11-7، 11-7".

ويأمل نجم نادي وادي دجلة في المحافظة على لقبه بعدما وصل إلى المباراة النهائية.

 

حامل لقب البطولة الماضية 

 

وينتظر علي فرج في النهائي الفائز من المواجهة التي تجمع بين زميله ونجم نادي بالم هيلز والمصنف الأول عالميًا مصطفى عسل ونظيره النيوزيلندي بول كول المصنف الثالث عالميا.

الجدير بالذكر أن علي فرج هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تفوقه على زميله ونجم نادي بالم هيلز مصطفى عسل بنتيجة 3-1.

علي فرج بطولة الجونة الدولية للاسكواش مصر اسكواش التايجر مصطفى عسل نهائى بطولة الجونة للاسكواش