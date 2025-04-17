علي فرج يهزم جويل ماكين ويصعد لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش



صعد علي فرج لاعب المنتخب الوطني ونجم نادي وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش في نسختها رقم 13 والمقامة بمدينة الجونة خلال الفترة من 12 حتى 18 أبريل الجاري، والبالغ مجموع جوائزها 200 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

تأهل "فرج" للمباراة النهائية عقب فوزه على الويلزي جويل ماكين المصنف الرابع عالمياً بنتيجة 3-1.

نتائج الأشواط

جاءت نتائج الأشواط كالتالي: "11-8، 8-11، 11-7، 11-7".

ويأمل نجم نادي وادي دجلة في المحافظة على لقبه بعدما وصل إلى المباراة النهائية.

حامل لقب البطولة الماضية

وينتظر علي فرج في النهائي الفائز من المواجهة التي تجمع بين زميله ونجم نادي بالم هيلز والمصنف الأول عالميًا مصطفى عسل ونظيره النيوزيلندي بول كول المصنف الثالث عالميا.

الجدير بالذكر أن علي فرج هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تفوقه على زميله ونجم نادي بالم هيلز مصطفى عسل بنتيجة 3-1.