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الخميس 17 أبريل 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سولانكي يقود توتنهام لنصف نهائي الدوري الأوروبي بعبور آينتراخت فرانكفورت

مباراة آينتراخت فرانكفورت
مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد توتنهام
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تخطى فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي عقبة نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، بالفوز عليه بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب دوتش بانك بارك، في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وحقق توتنهام فوزًا صعبًا على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-0 خارج الديار، وسط تفوق أصحاب الأرض على الضيوف.

 

مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد توتنهام 

سجل المهاجم دومينيك سولانكي هدف مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد توتنهام الوحيد في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، ليقود السبيرز إلى التأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي بين توتنهام وآينتراخت فرانكفورت، انتهت بالتعادل 1-1، في مواجهة جمعت بينهما على ملعب الفريق اللندني استاد توتنهام هوتسبير الأسبوع الماضي.

 

خطف بطاقة التأهل 

 

وتمكن توتنهام من خطف بطاقة التأهل من آينتراخت فرانكفورت، ليعبر إلى المربع الذهبي في بطولة الدوري الأوروبي، بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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