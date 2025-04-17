وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدارس وسط القاهرة وباب الشعرية لمتابعة انتظام العملية التعليمية

قامت زينب عبد الفتاح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم، بجولة ميدانية لعدد من مدارس إدارتي وسط القاهرة وباب الشعرية، في إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية والوقوف على مدى انضباطها داخل المدارس.

يأتي ذلك في إطار توجيهات سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

جولة تفقدية بالمدارس

استهلت عبدالفتاح جولتها بزيارة مدرسة باب الشعرية الإعدادية بنين التابعة لإدارة وسط القاهرة، حيث تفقدت الفصول الدراسية واطلعت على كراسات الحصة والتقييمات والواجبات الأسبوعية، كما تابعت مستوى نظافة المدرسة وبيئتها التعليمية.

خلال الزيارة، حضرت إحدى حصص النشاط الرياضي، مشيرة إلى أهمية ممارسة الرياضة ودورها في تعزيز الصحة العامة وتنمية مهارات الطلاب الجسدية والنفسية.

انتظام العملية التعليمية

واستكملت وكيل المديرية جولتها بزيارة عدد من مدارس إدارة باب الشعرية التعليمية، شملت مدرسة الناصر الرسمية لغات، ومدرسة باب الشعرية الإعدادية بنات، ومدرسة أم المؤمنين الرسمية لغات، ومدرسة سيدي محمد البحر الابتدائية.

خلال هذه الزيارات، تابعت انتظام العملية التعليمية داخل الفصول، ومستوى التزام الطلاب بأداء الواجبات المدرسية، وكذلك كراسات الحصة والتقييمات الأسبوعية.

كما أولت اهتمامًا خاصًا بمتابعة أداء الطلاب في مهارات القراءة والكتابة.

وأكدت زينب عبد الفتاح خلال جولتها على أهمية الالتزام الكامل بلائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، باعتبارها أدوات أساسية لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية المنشودة، وخلق بيئة مدرسية آمنة ومحفزة تدعم تطوير أداء الطلاب وتعزز من جودة العملية التعليمية.