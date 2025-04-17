تشيلسي يخسر على ملعبه ويتأهل لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

تلقى فريق تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، خسارة من ضيفه ليجيا وارسو البولندي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعبه ستامفورد بريدج، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

كان تشيلسي فاز على ليجيا وارسو بثلاثية تظيفة، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي في بولندا.

مباراة تشيلسي ضد ليجيا وارسو

باغت ليجيا وارسو، تشيلسي بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، سددها بنجاح توماس بيكهارت.

وأدرك تشيلسي التعادل في الدقيقة 33، عن طريق الظهير الأيسر مارك كوكوريلا، بتمريرة من جادون سانشو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

هدف الفوز في الدقيقة 53 لـ"ستيف كابوادي"

في الشوط الثاني، خطف ليجيا وارسو هدف الفوز في الدقيقة 53 بواسطة ستيف كابوادي، ليفوز الفريق البولندي على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-1 في العاصمة البريطانية لندن.

بتلك النتيجة، تأهل تشيلسي إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي على حساب ليجيا وارسو، مستفيدًا من مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-2.