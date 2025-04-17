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الخميس 17 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير تعليم القاهرة في جولة تفقدية لعدد من مدارس المقطم

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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قامت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بجولة تفقدية لعدد من مدارس إدارة المقطم التعليمية، اليوم، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كان في استقبالها ميرفت مصطفى، وكيل الإدارة والقائم بعمل مدير عام الإدارة.

 

لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي

 

استهلت  مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جولتها بزيارة مدرسة تحيا مصر (5)، حيث تابعت انتظام الحصص الدراسية وانضباط الطلاب داخل الفصول، مشددة على أهمية تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.

كما تابعت مستوى الطلاب في القراءة والكتابة ومدى الالتزام بأعمال السنة.

 

الواجبات اليومية والتقييمات الأسبوعية

 

ثم توجهت إلى مدرسة تحيا مصر (3)، واطلعت على كراسات الحصة والواجبات اليومية والتقييمات الأسبوعية، كما تابعت شرح المعلمين وتفاعل الطلاب معهم داخل الفصول.

وفي مدرسة عمار بن ياسر، تابعت عددًا من الحصص الدراسية، بالإضافة إلى حضور بعض حصص التربية الرياضية والتربية الفنية، مشيدة بأهمية ممارسة الأنشطة التربوية في تنمية مهارات الطلاب.

كما تفقدت حديقة المدرسة التي تضم مجموعة متنوعة من النباتات، وأشادت بمستواها، معتبرة إياها نموذجًا تعليمياً مميزًا يسهم في رفع وعي الطلاب بأهمية التشجير والحفاظ على البيئة.

واختتمت سماح إبراهيم جولتها بزيارة موقع مدرسة تحيا مصر للتعليم والتدريب (تحت الإنشاء)، حيث تابعت أعمال البناء والاستعدادات النهائية لاستلام المباني، تمهيدًا لافتتاحها مع بداية العام الدراسي الجديد.

إدارة المقطم التعليمية الانضباط المدرسي التربية الرياضية العام الدراسي الجديد