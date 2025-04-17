أسامة نبيه يعلن قائمة شباب الفراعنة لأمم أفريقيا

أعلن أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما، قائمة الفريق استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقبلة.

قائمة منتخب مصر

جاءت قائمة منتخب مصر للبطولة كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالمنعم تامر شعبان - أحمد محمد وهب - أحمد أيمن منشاوي.

خط الدفاع: يوسف سيد عبدالحفيظ - محمد سمير عبدالوهاب - أحمد محمد عابدين - عبدالله فؤاد بوستنجي - محمد جمال إبراهيم - محمود لبيب راتب - مؤمن شريف عبدالعزيز - مهاب سامي محمد.

خط الوسط: أحمد خالد كباكا - محمد السيد محمد - سيف الدين عصام سفاجا - محمد عاطف عبدالسلام - محمد عبدالله علي - عمر أسامة حسن - أحمد أبو الفتح شرف - عمرو خالد بيبو - عمر خضر إسماعيل - محمد رأفت عبدالعظيم.

خط الهجوم: مهند محمد أحمد - عمر محمد فتحي - محمد هيم محمد - محمد أحمد زعلوك.

بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عام خلال الفترة من 27 إبريل الجاري وحتى 18 مايو المقبل.