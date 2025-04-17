الفتح يفجر مفاجأة مدوية في الدوري السعودي

في مباراة مثيرة ومفاجئة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي (روشن)، تلقى فريق اتحاد جدة هزيمة غير متوقعة أمام مضيفه الفتح بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب نادي الفتح (مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية) في الأحساء.

استغل فريق الفتح بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز عاملي الأرض والجمهور ليقدم أداء قويًا ومحكمًا أمام المتصدر اتحاد جدة، ملحقًا به خسارة ثمينة تعيد الصراع على قمة ترتيب الدوري السعودي إلى الاشتعال من جديد، وتقدم هدية غير متوقعة للملاحق الهلال الذي قلص الفارق بفوزه على الخليج بثلاثية نظيفة منذ ساعات قليلة.

مباراة الفتح ضد اتحاد جدة

نجح فريق الفتح في مباغتة الضيوف وتسجيل هدف التقدم مبكرًا في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء، وذلك عن طريق المدافع محمد أمين سباعي، بعد مجهود فردي رائع من صانع الألعاب المغربي مراد باتنا.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أحداثًا دراماتيكية، ففي الدقيقة 40، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الفتح بعد عرقلة واضحة للمغربي مراد باتنا داخل منطقة الجزاء من مدافع الاتحاد حسن كادش.

تقنية الفيديو

تهيأت الفرصة للاعب المغربي لتسجيل الهدف الثاني، وبالفعل سدد الكرة بنجاح في مرمى العميد، إلا أن تقنية الفيديو (VAR) تدخلت، ليقرر الحكم إلغاء الهدف بداعي لمس اللاعب الكرة بقدميه أثناء التسديد، وهو ما يخالف قوانين اللعبة.

ولم تمض سوى 3 دقائق حتى احتسب حكم المباراة ركلة جزاء أخرى، ولكن هذه المرة لصالح الاتحاد، وذلك بعد لمسة يد على مدافع الفتح داخل منطقة الجزاء.

أحداث مثيرة في مباراة الفتح والاتحاد

وتصدى الحارس المتألق نواف العقيدي لركلة الجزاء التي سددها البرازيلي فابينيو، ليحافظ على تقدم فريقه.

مباراة الفتح والاتحاد

وفي الشوط الثاني، واصل فريق اتحاد جدة محاولاته لتعديل النتيجة، ونجح النجم الفرنسي كريم بنزيما في هز شباك الفتح في الدقيقة 63، إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي وجود خطأ على المهاجم الفرنسي في بداية اللعبة.

وفي نفس اللعبة التي احتُسبت فيها الضربة الحرة المباشرة على بنزيما، أرسل حارس الفتح نواف العقيدي كرة طولية متقنة إلى زميله البديل ماتياس فارجاس الذي وجد نفسه في انفراد تام بمرمى الاتحاد، ليسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 69، معززًا تقدم الفتح.

جدول ترتيب الدوري السعودي

بتلك النتيجة، تجمد رصيد فريق اتحاد جدة عند 65 نقطة، على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، ليعود الفارق مع الهلال صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط فقط، أما فريق الفتح، رفع رصيده إلى 29 نقطة، ليقفز مؤقتًا إلى المركز الثالث عشر، مبتعدًا عن منطقة الهبوط بقيادة مدرب الزمالك السابق.