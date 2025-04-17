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الخميس 17 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة قناة السويس تنظم ندوة توعوية تحت شعار لا للتنمر

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تواصل أداء دورها المجتمعي من خلال التفاعل المباشر مع قضايا المجتمع المدرسي، مشددًا على أهمية نشر الوعي بين الطلاب حول مخاطر السلوكيات السلبية مثل التنمر والعنف، وتعزيز القيم الإنسانية والتربوية داخل المدارس، مؤكدًا أن بناء شخصية الطالب تبدأ من غرس السلوكيات الإيجابية منذ الصغر.

 

توعيه 40 طالب بمخاطر التنمر

 

وتأتي الندوة تحت عنوان "لا للتنمر أو العنف"، والتي عُقدت بمدرسة عاطف بركات الابتدائية، واستهدفت توعية 40 طالبًا بمخاطر التنمر، وأهم السبل للتعامل معه.

وجاءت الندوة تحت إشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبإشراف تنفيذي الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، والدكتورة منال فاروق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

ابراز دور المدرسه في التصدي للتنمر

 

وحاضرت في الندوة الدكتورة هنيات شعبان محمد، مدرس بكلية التمريض، حيث تناولت تعريف التنمر، وأسبابه، وأشكاله، بالإضافة إلى الآثار الجانبية السلبية الناتجة عنه، مع التركيز على دور المدرسة والمعلمين في التصدي لهذه الظاهرة وطرق التعامل معها، وذلك في إطار من التفاعل البنّاء مع الطلاب المستهدفين.

وقامت الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، بتنظيم اللقاء.

 

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