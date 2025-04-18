نظمت كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بجامعة مطروح، اليوم الخميس، زيارة علمية لطلاب الكلية إلى محافظة الفيوم، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، وبإشراف الدكتور إبراهيم أباظة، عميد الكلية، وبتنسيق الدكتور عمر أحمد، مدرس إنتاج الدواجن ومنسق الأنشطة الطلابية بالكلية.

رئيس جامعة مطروح: الزيارات الميدانية تنمي مهارات الطلاب العلمية

وأكد الدكتور النجار، أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار حرص الجامعة على تنمية مهارات طلابها العلمية والعملية وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي؛ بما يؤهلهم لريادة الأعمال ومتطلبات سوق العمل في مجالات الإنتاج الحيواني.

رئيس جامعة مطروح: طلاب كلية الزراعة تعرفوا على إنتاج الحمام اللاحم الفرنسي بنظام الإنتاج المكثف

وأوضح رئيس جامعة مطروح أن الزيارة تضمنت جولة علمية داخل مزرعة متخصصة في إنتاج الحمام اللاحم الفرنسي بنظام الإنتاج المكثف، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 زوج، حيث تعرف الطلاب على نظم التربية والإنتاج الحديثة، بما يعزز من خبراتهم التطبيقية ويدعم قدرتهم على مواكبة سوق العمل.

وأضاف رئيس الجامعة أن الزيارة شملت أيضًا جانبًا ترفيهيًا متنوعًا، تضمن زيارة كامب تونس والاستمتاع بجولة إلى شلالات الفيوم وممارسة رياضة التزلج على الكثبان الرملية، وهو ما ساهم في تعزيز روح الفريق وبث أجواء من المتعة والتجديد بين الطلاب.

واختتم الدكتور النجار تصريحاته، مؤكدًا أن جامعة مطروح مستمرة في تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية والتطبيقية؛ إيمانًا منها بأهمية إعداد كوادر شبابية قادرة على الابتكار والمنافسة، ومؤهلة للاندماج بكفاءة في سوق العمل المحلي والدولي.

طلاب زراعة مطروح في زيارة علمية للتعرف على نظم إنتاج الحمام بالفيوم

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