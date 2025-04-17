المركز القومي للبحوث يطلق سلسلة "صحتك في الربيع"

يطلق المركز القومي للبحوث سلسلة توعوية جديدة بعنوان "صحتك في الربيع"، في إطار جهود الوزارة لنشر الوعي الصحي بين المواطنين من خلال محتوى علمي مبسط تقدمه مؤسساتها البحثية.

التغذيه السليمه في شم النسيم

تتناول السلسلة موضوعات صحية هامة خلال فصل الربيع، مثل التغذية السليمة خلال شم النسيم و الوقاية من حساسية الجلد في الربيع وطرق التعامل معها.

تًذاع كل حلقة من السلسلة يوميًا عبر المنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمركز القومي للبحوث، بدءًا من اليوم الخميس الموافق ١٧ أبريل وحتى الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٥.

مبادرات التوعية

تأتي هذه السلسلة امتدادًا لمبادرات التوعية التي تتبناها الوزارة لربط البحث العلمي بقضايا الصحة العامة، وتقديم محتوى طبي موثوق في مواسم ومناسبات مختلفة تخدم المجتمع المصري.