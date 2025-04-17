شعبة السيارات: 15% نموا مرتقبا في المبيعات بعد خفض الفائدة 2.25%

توقع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، نموا محدودا في مبيعات السيارات بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات من أعلى مستوى تاريخي لها.

وأكد زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% يقلل من التكلفة النهائية لشراء السيارات بالتقسيط على العميل، مما سيؤدي إلى نمو مبيعات التقسيط.

وتوقع أن تقوم البنوك بتخفيض الفائدة على قروض السيارات بنسبة قد تصل إلى 2%، مما يشجع المواطنين على شراء السيارات بالتقسيط، متوقعا نمو مبيعات السيارات بنسبة تترواح ما بين 10 إلى 15%.

وأشار زيتون إلى أن قرار البنك المركزي قد يسهم في تحسين مبيعات السيارات خلال الفترة القادمة وبشكل تدريجي، حيث يتوقع أن تظهر نتائجه خلال الشهر المقبل.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت باجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار العائد بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.5%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

أوضح البنك المركزي في البيان المرافق لقرار السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد بواقع 225 نقطة أساس يُعد “مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم”.

وأشار إلى أن الأداء الشهري لمعدل التضخم منذ بداية العام “بدأ في الاقتراب من نمطه المعتاد تاريخياً، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم”، متوقعاً أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، “وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025”.