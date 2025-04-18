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الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حظك اليوم الجمعة 18 أبريل وتوقعات الأبراج

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لكل برج صفاته وشخصيته التي تحدده  ومن ثم ينبئ بتوقعات تعاملها مع الآخرين وبشكل عام لذا في هذا التقرير نعرض لتوقعات يوم الجمعة الموافق ١٧ أبريل. 

الحمل 

أنت محلل جيد..اتخذ قرارك 

الثور 

كن صبورا ولا تتسرع في ارتكاب الأخطاء 

الجوزاء 

لديك رؤيه واضحة لأهدافك وذلك سيساعدك على تجاوز أي عقبات 

السرطان 

لديك فرصة للتألق في العمل 

الأسد 

لديك فرصة لتحقيق التقدم فاكتسبها 

العذراء 

لدبك فرصة لإثبات نفسك وقدراتك 

الميزان 

تجد نفسك في حالة من التركيز والإبداع 

العقرب 

تشعر بطاقة إيجابية تدفعك لتحقيق اهدافك 

القوس 

تجد نفسك ملئ الحيوية والطاقة لإنجاز اعمالك بكفاءة

الجدي 

تشعر باندفاع قوي لإنجاز المهام المعلقة وتحقيق اهدافك المهنية

الدلو 

تجد نفسك أمام تحديات مهنية تتطلب منك الحذر والهدوء في التعامل 

الحوت 

تواجه مجموعه من المسؤليات والمهام التي تتطلب منك سرعة البديهة والتركيز العالي. 

 

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